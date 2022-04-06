Делегация избранного президента РК работает над укреплением сотрудничества с США

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Делегация избранного президента РК Юн Сок Ёля, находящаяся с визитом в США, продолжает работу по налаживанию контактов с американским правительством. В ходе ряда встреч было обозначено понимание необходимости скорейшего проведения двустороннего саммита. Об этом 7 апреля в ходе встречи с журналистами заявил глава делегации Пак Чин. По его словам, время и другие подробности встречи нового главы РК и президента США будут определены по дипломатическим каналам. Учитывая важность южнокорейско-американского союза, ожидается, что на церемонии инаугурации Юн Сок Ёля будет присутствовать высокопоставленный представитель США. Учитывая проведение Северной Кореей испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, Пак Чин подчеркнул необходимость возобновления работы южнокорейско-американского Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) с участием высокопоставленных представителей сторон. В ходе контактов делегация отметила необходимость переговоров министров иностранных дел и обороны двух стран в формате 2+2.