Близ острова Марадо потерпел крушение вертолёт

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8 апреля в 01:32 в 370 км к юго-западу от острова Марадо провинции Чечжудо потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-92 морской полиции РК. Двое из четырёх членов экипажа погибли, один пропал без вести. Один член экипажа спасён катером морской полиции 3012. В тяжёлом состоянии он доставлен в одну из больниц на острове Чечжудо. Вертолёт участвовал в мероприятиях по спасению экипажа южнокорейской лодки Кёто-1 в водах Тайваня, с которой ранее поступил сигнал бедствия. Перед крушением вертолёт доставил на катер морской полиции 3012 шесть спасателей, после чего, заправившись, направился на базу в Пусан. Однако почти сразу по неизвестным причинам он упал в море. В настоящее время ведутся поиски пропавшего без вести члена экипажа. Для этого привлечены семь сторожевых катеров морской полиции, шесть судов ВМС и министерства морского и рыбного хозяйства и четыре частных рыболовных судна.