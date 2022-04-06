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В Корее

Близ острова Марадо потерпел крушение вертолёт

Write: 2022-04-08 13:00:16Update: 2022-04-08 13:00:53

Близ острова Марадо потерпел крушение вертолёт

Photo : YONHAP News

8 апреля в 01:32 в 370 км к юго-западу от острова Марадо провинции Чечжудо потерпел крушение вертолёт Sikorsky S-92 морской полиции РК. Двое из четырёх членов экипажа погибли, один пропал без вести. Один член экипажа спасён катером морской полиции 3012. В тяжёлом состоянии он доставлен в одну из больниц на острове Чечжудо. Вертолёт участвовал в мероприятиях по спасению экипажа южнокорейской лодки Кёто-1 в водах Тайваня, с которой ранее поступил сигнал бедствия. Перед крушением вертолёт доставил на катер морской полиции 3012 шесть спасателей, после чего, заправившись, направился на базу в Пусан. Однако почти сразу по неизвестным причинам он упал в море. В настоящее время ведутся поиски пропавшего без вести члена экипажа. Для этого привлечены семь сторожевых катеров морской полиции, шесть судов ВМС и министерства морского и рыбного хозяйства и четыре частных рыболовных судна. 
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