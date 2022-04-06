Новый посол США в РК занимает жёсткую позицию по Северной Корее

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Филип Голдберг, назначенный новым послом США в РК, назвал Северную Корею «режимом государства-изгоя» (rogue regime), подчеркнув, что полная и подконтрольная денуклеаризация соответствует целям США по нераспространению ядерного оружия. Выступая 7 апреля на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он заявил о необходимости делать всё возможное, чтобы противостоять северокорейскому режиму, постоянно нарушающему резолюции Совбеза ООН и свои обещания. Он также назвал очень сложной задачей денуклеаризацию КНДР, отметив необходимость продолжения работы в этом направлении. Филип Голдберг заменит Гарри Харриса, который ушёл в отставку в 2021 году, когда президент Джо Байден вступил в должность президента США. Он работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по Северной Корее в 2009–2010 годах. Филип Голдберг считается сторонником жёсткой северокорейской политики.