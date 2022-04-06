Переболевшие COVID-19 иностранцы освобождаются от сдачи ПЦР-теста при въезде в РК

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С 11 апреля иностранцы, проживающие в стране длительное время, освобождаются от необходимости предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 при въезде в страну, если они уже переболели коронавирусом в РК. Об этом 8 апреля в ходе очередного брифинга сообщил представитель центрального штаба по чрезвычайным ситуациям Сон Ён Рэ. Эти меры уже действуют в отношении южнокорейских граждан. Новшество коснётся тех, кто переболел коронавирусом в период от 10 до 50 дней до вылета из РК. При возвращении в страну достаточно предъявить уведомление о прохождении карантина при заражении, полученное в государственной поликлинике. Между тем, по прибытии в РК ПЦР-тест всё же необходимо сдать. В случае отрицательного результата лица, не прошедшие вакцинацию, должны пройти семидневный карантин. Вакцинированные освобождаются от этой процедуры, если с момента вакцинации прошло от 14 до 180 дней. Карантин могут не проходить лица, получившие третью, бустерную прививку. Данные меры позволят сгладить проблемы при въезде для иностранцев, проживающих в РК.