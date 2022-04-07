Избранный президент РК приступил к формированию правительства

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК Юн Сок Ёль приступил к формированию правительства, назвав 10 апреля на пресс-конференции первых восемь кандидатов в состав кабинета министров. Депутат Национального собрания Чху Гён Хо назначен вице-премьером, министром планирования и финансов, а бывший заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК Ли Чжон Соп - министром обороны. Профессор Корейского института передовой науки и технологий Ли Чхан Ян назначен министром промышленности, торговли и энергетики, а бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён – министром сухопутных территорий и транспорта. Директор исследовательского центра полупроводников Сеульского государственного университета Ли Чжон Хо получил должность министра науки и информационно-коммуникационных технологий, а Чон Хо Ён, бывший главный врач больницы государственного университета Кёнбук - министра здравоохранения и социального обеспечения. Министром культуры, спорта и туризма назначен бывший вице-президент газеты «Чунан Ильбо» Пак Бо Гюн, а бывший депутат Национального собрания Ким Хён Сук - министром по делам женщин и семьи. Как заявил Юн Сок Ёль, единственным критерием при выборе министров явилась их способность взять на себя ответственность за порученные им направления работы. Остальные члены кабинета министров будут названы в ближайшее время,- сообщил избранный президент. Ранее он назначил главой своего первого правительства бывшего премьер-министра Хан Док Су. В соответствии с законом, все члены правительства должны пройти парламентские слушания, но утверждение требуется только премьер-министру.