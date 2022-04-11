Экспорт РК за период с 1 по 10 апреля вырос на 3%

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По данным Таможенного управления РК, опубликованным 11 апреля, за период с 1 по 10 апреля экспортные поставки из страны составили 15 млрд 336 млн долларов. Это на 3% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки нефтепродуктов увеличились на 97%, полупроводников – на 14,2%, компьютеров и внешних периферийных устройств – на 22,5%. Одновременно экспорт автомобилей сократился на 13%, беспроводных средств связи - на 10,3%. Поставки в США возросли на 4%, в Евросоюз - на 2,9%, во Вьетнам - на 15,2%, на Тайвань – на 4,1%. Одновременно экспорт в Китай сократился на 3,4%, в Японию – на 11,2%. За первые 10 дней апреля импорт составил 18 млрд 854 млн долларов, увеличившись на 12,8% в годовом исчислении. Это привело к дефициту торгового баланса в размере 3 млрд 519 млн долларов.