Президенты РК и Израиля обменялись письмами

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Президент РК Мун Чжэ Ин и президент Израиля Ицхак Герцог обменялись письмами по случаю 60-летия дипломатических отношений между двумя странами. По словам пресс-секретаря президента Пак Кён Ми, в своём письме Мун Чжэ Ин выразил удовлетворение тем, что две страны добились прогресса в сотрудничестве в различных областях, включая политику, экономику, культуру и гуманитарные обмены. Мун Чжэ Ин отметил, в частности, что в прошлом году РК и Израиль подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и обменялись вакцинами от COVID-19 в рамках «вакцинного свопа». В свою очередь, Ицхак Герцог отметил, что РК и Израиль являются государствами с творческой и динамичной демократией, достигшими быстрого экономического роста, благодаря решимости и трудолюбию населения. Ицхак Герцог также выразил надежду на то, что обе страны будут и в дальнейшем углублять отношения дружбы и сотрудничества.