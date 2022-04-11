После двухлетнего перерыва можно полюбоваться цветением вишнёвых деревьев

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Знаменитые улицы сеульского района Ёыйдо, засаженные вишнёвыми деревьями, открыты для публики после двухлетнего перерыва. В 2020-2021 годах доступ на них был закрыт в соответствии с карантинными требованиями. Места весеннего цветения либо полностью закрывали, либо допускали ограниченное количество посетителей по предварительной записи. 10 апреля тысячи людей приехали в район Ёыйдо не только со всего Сеула, но из других регионов страны. Жительница Инчхона Ким Ю Ми сказала, что искренне рада возможности вновь полюбоваться цветением вишен и ощутить приход весны. Другой прохожий пожелал, чтобы в следующем году он и его дети могли гулять под цветущими вишнями без масок. И молодая жительница Сеула, которая приехала в район Ёыйдо вместе с подругами, выразила радость от возможности полюбоваться цветами, которые утешают южнокорейцев после долгой изоляции, вызванной пандемией. В этом году цветение вишнёвых деревьев в Сеуле началось 4 апреля. Моментом начала весеннего цветения считается расцвет более чем трёх цветков на контрольных деревьях. В этом году данное событие произошло на четыре дня раньше, чем в среднем в предыдущие годы, но на 11 дней позже, чем самое раннее цветение, отмеченное в прошлом году. Это объясняется тем, что в марте этого года средняя температура воздуха, составившая +7,7°C, была на 1,3°C ниже, чем в прошлом году. Ёыйдо – не единственное место в стране, где много вишнёвых деревьев, и везде в эти дни много людей, встречающих весну. Прогулки под цветущими вишнями дают надежду на возвращение к нормальной повседневной жизни, тем более, что количество новых случаев заражения продолжает снижаться.