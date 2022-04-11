Возобновились поиски останков солдат, погибших в годы Корейской войны

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11 апреля после пятимесячного перерыва, вызванного холодной погодой, южнокорейские военные возобновили поиски останков солдат, погибших в годы Корейской войны. Как напомнили в министерстве обороны, с сентября прошлого года раскопки ведутся на участке демилитаризованной зоны в районе высоты Пэкмагочжи в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо. В прошлом году были обнаружены останки 22 погибших солдат и опознаны двое из них. В районе высоты Пэкмагочжи с 6 по 15 октября 1952 года велись ожесточённые бои, в которых погибли и пропали без вести около 960 военнослужащих. Среди них были не только южнокорейские военные, но и солдаты из США, Бельгии и Люксембурга. В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года в ходе раскопок на близлежащей высоте Хвасальмори были найдены 3.092 фрагмента останков, которые, как считается, принадлежат 424 военнослужащим, погибшим в боях. Поиски останков погибших предусмотрены межкорейским военным соглашенем 2018 года, направленным на снижение напряжённости, предотвращение случайных столкновений и укрепление взаимного доверия.