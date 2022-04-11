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Типично корейская система измерения возраста будет реформирована, чтобы снизить социальные издержки, связанные с определением возраста несколькими способами. Об этом сообщили 11 апреля в комиссии по приёму президентских полномочий. В РК в настоящее время используются три системы измерения возраста человека. Наиболее популярным является так называемый «корейский возраст», согласно которому, человеку в момент его рождения уже исполняется один год и прибавляется ещё год в первый день нового года. Вторая система — общепринятая в мире, согласно которой, возраст человека высчитывается со дня его рождения, а третья система добавляет год к возрасту человека только в первый день нового года. Например, человеку, родившемуся 31 декабря 2020 года, в настоящее время 3 года по корейской системе, 1 год по международной и 2 года по третьей системе. В этой связи депутат Национального собрания РК, глава политического, судебного и административного подкомитета комиссии по приёму президентских полномочий Ли Ён Хо сообщил журналистами, что комиссия настаивает на переходе к международной системе определения возраста. Одновременное существование трёх систем вызывает путаницу при назначении социальных и других административных услуг, подписании и толковании различных документов,- сказал Ли Ён Хо. Введение в действие единой системы измерения возраста человека было одним из предвыборных обещаний избранного президента Юн Сок Ёля. Управление юридической экспертизы при премьер-министре планирует выработать проект поправок в закон о государственном управлении и представить его в Национальное собрание с целью принятия обновлённого закона до конца следующего года.