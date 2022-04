Группа BTS выступает в Лас-Вегасе

Photo : YONHAP News

Стадион на 65 тысяч мест в Лас-Вегасе был залит фиолетовым светом, когда звёзды K-pop, группа BTS, выходили на сцену 8 и 9 апреля. Фиолетовый цвет - официальный цвет группы. Поклонники приветствовали их громкими криками. Концерты открывались хитом On, затем следовали Fire и Dope. В новых аранжировках были исполнены такие мировые хиты группы как Butter, Dynamite и Boy With Luv. Поклонники реагировали на каждое движение участников, размахивая табличками с надписями «Если мы вместе, пустыня станет морем» и «Мы любим вас». Один фанат приветствовал исполнителей, высоко держа табличку с надписью ARMY's Awards 2022, очевидно, чтобы утешить группу за её неоднократную неудачу в получении премии «Грэмми». В финале шоу группа исполнила Permission to Dance. После шестидневной паузы BTS даст в Лас-Вегасе ещё два концерта - 15 и 16 апреля. Заключительный концерт будет транслироваться в прямом эфире. На протяжении всех дней пребывания музыкантов в Лас-Вегасе там проводятся различные мероприятия для фанатов BTS. Это, в частности, фотовыставка Behind the Stage: Permission to Dance. В выставочном зале, освещённом фиолетовым цветом, звучат песни BTS. Посетители могут также услышать слова поддержки, сказанные участниками в прошлом. Проводится ещё одна выставка, связанная с группой, BTS Pop-up: Permission to Dance in Las Vegas. Это инсталляция в виде красочного пространства, заполненного эксклюзивными товарами BTS. Посетители выставки ощущают себя героями клипов любимых артистов. Кроме того, в дни концертов под музыку BTS проходит водное шоу Fountains of Bellagio.