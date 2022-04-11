В Сеуле встретились представители РК и НАТО

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Председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК генерал Вон Ин Чхоль встретился 11 апреля в Сеуле с председателем Военного комитета Организации Североатлантического договора (НАТО) Робом Бауэром. Обсуждалась ситуация на Корейском полуострове, в Украине и двустороннее сотрудничество в области безопасности. Участники встречи согласились с тем, что ядерная и ракетная деятельность Северной Кореи представляет собой «серьёзную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для всего мира». Вон Ин Чхоль напомнил об участии РК в глобальных усилиях по скорейшему урегулированию кризиса в Украине,- говорится в пресс-релизе Объединённого комитета начальников штабов. Роб Бауэр выразил благодарность РК за активную поддержку усилий в Украине и надежду на укрепление сотрудничества между РК и НАТО. Поездка Роба Бауэра в РК стала ответом на визит Вон Ин Чхоля в Брюссель в ноябре прошлого года.