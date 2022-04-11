Юридический семинар ИКАО состоится в Сеуле 12-14 апреля

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С 12 по 14 июля в Сеуле состоится Юридический семинар Международной организации гражданской авиации (ИКАО) 2022 года. Его проводит министерство сухопутных территорий и транспорта РК в комбинированном формате – очном и режиме телеконференций. В мероприятии примут участие генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Салазар, директор организации по правовым вопросам Майкл Гилл и другие ключевые фигуры. Около 800 представителей ряда стран обсудят способы обеспечения безопасного восстановления глобального авиационного сектора в постпандемическую эпоху, уделив особое внимание политике в области здравоохранения и карантинным мерам. Кроме того, будут затронуты проблемы противодействия росту противоправных действий, совершаемых пассажирами, и угрозам кибербезопасности, с которыми сталкивается гражданская авиация, усилия мировой авиационной отрасли по сокращению выбросов. Будут обсуждаться также вопросы юридического понимания беспилотных летательных аппаратов. Ожидается, что семинар придаст новый импульс мировой авиационной отрасли, пострадавшей от пандемии COVID-19. В этом году исполняется 70 лет со дня вступления РК в ИКАО.