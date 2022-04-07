Обнародован план церемонии инаугурации президента РК

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Девизом церемонии инаугурации нового президента РК Юн Сок Ёля, которая состоится в Национальном собрании 10 мая, выбрана фраза «Снова Республика Корея, новая страна для граждан». Об этом сообщил 11 апреля председатель комитета по подготовке церемонии инаугурации Пак Чу Сон. Он объяснил, что девиз отражает стремление избранного президента служению людям и общению с ними. Подчеркнув, что героем церемонии инаугурации является народ страны, Пак Чу Сон сообщил, что комитет по подготовке церемонии будет принимать заявки жителей страны на участие в церемонии по 14 апреля. В 00 часов в день церемонии состоится церемония ударов в колокол Посингак в столичном муниципальном округе Чонно-гу. Утром Юн Сок Ёль посетит Национальное кладбище в Сеуле, где почтит память павших патриотов. 11-12 апреля избранный президент Юн Сок Ёль посещает город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. 12 апреля в Тэгу Юн Сок Ёль встретится с экс-президентом страны Пак Кын Хе. Ожидается, что он пригласит Пак Кын Хе на церемонию инаугурации.