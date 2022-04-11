В 2021 году пенсионные накопления южнокорейцев выросли на 5%

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По данным комитета финансового контроля, в прошлом году резервы личных пенсионных накоплений граждан страны составили 160 трлн 100 млрд вон (130 млрд 200 млн долларов). Это на 5% больше, чем в предыдущем году. Рост вызван тем, что молодые корейцы проявляют всё больше интереса к подготовке к жизни после выхода на пенсию. Количество подписок на пенсионные продукты среди лиц в возрасте от 20 до 30 лет выросло на 70%, а от 30 до 40 лет - на 21,9% по сравнению с предыдущим годом. Доходность пенсионных сбережений составила в прошлом году 4,36%, что на 0,18% больше, чем годом ранее. В связи с ростом резервов пенсионных накоплений комитет финансового контроля считает необходимым расширить государственную поддержку финансовых продуктов, призванных помочь в жизни после выхода на пенсию, в том числе, с помощью налоговых вычетов.