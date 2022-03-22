В Восточное море прибыл авианосец ВМС США «Абрахам Линкольн»

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12 апреля атомный авианосец ВМС США «Абрахам Линкольн» (CVN-72) впервые за пять лет вошёл в акваторию Восточного моря. Он находится в водах восточнее города Ульсана. Эту информацию подтвердил Военно-морской институт США. Прибытие американского авианосца в Восточное море может рассматриваться как демонстрация силы, учитывая возможность проведения Пхеньяном ракетных и ядерных испытаний. «Абрахам Линкольн» пробудет в Восточном море пять дней. Его прибытие совпало с началом предварительных южнокорейско-американских командно-штабных учений антикризисного управления (CMTS), которые проходят с 12 по 15 апреля. Основная фаза командно-штабных учений будет проходить с 18 по 28 апреля. Изначально обсуждалась возможность участия в них южнокорейских ВМС и ударной авианосной группы США, но впоследствии от этих манёвров решили отказаться. В последний раз американские авианосцы «Рональд Рейган» (CVN-76), «Теодор Рузвельт» (CVN-71) и «Нимиц» (CVN-68) входили в Восточное море в ноябре 2017 года, когда они провели совместные учения с южнокорейскими ВМС.