В РК вновь более 200 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 апреля в стране зарегистрированы 210.755 новых случаев COVID-19. Это на 119 тыс. больше, чем в предыдущий день. Нынешний рост числа заражённых может быть связан с увеличением количества тестов на COVID-19 в будние дни. Эксперты полагают, что 13 апреля количество случаев заражения может превысить 250 тыс., а в течение одной-двух недель упасть ниже 150 тыс. Общее число заражённых с начала пандемии превысило 15,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.005 человек, что на 94 человека меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 171 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 19.850 человек. Коэффициент смертности - 0,13%.