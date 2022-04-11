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В Корее

В РК вновь более 200 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Write: 2022-04-12 11:05:42Update: 2022-04-12 12:11:27

В РК вновь более 200 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 11 апреля в стране зарегистрированы 210.755 новых случаев COVID-19. Это на 119 тыс. больше, чем в предыдущий день. Нынешний рост числа заражённых может быть связан с увеличением количества тестов на COVID-19 в будние дни. Эксперты полагают, что 13 апреля количество случаев заражения может превысить 250 тыс., а в течение одной-двух недель упасть ниже 150 тыс. Общее число заражённых с начала пандемии превысило 15,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.005 человек, что на 94 человека меньше, чем в предыдущий день. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 171 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 19.850 человек. Коэффициент смертности - 0,13%. 
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