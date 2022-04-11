РК готовится к дальнейшему смягчению карантинного режима

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Правительство РК рассматривает возможность полной отмены ограничений на время работы объектов общественного питания и допустимое количество участников личных встреч. Об этом сообщил 12 апреля в радиоинтервью TBS представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Сон Ён Рэ. По его словам, это один из вариантов смягчения режима социального дистанцирования. Неделю назад карантинные меры уже были ослаблены. В частности, допустимое количество участников личных встреч увеличено с 8 до 10 человек. Общественные объекты, то есть, кафе, рестораны, караоке-бары, спортивные клубы, кинотеатры и развлекательные заведения, могут работать до 24 часов. Сон Ён Рэ отметил, что рассматриваются меры подготовки к посткоронавирусной эпохе, которая в первую очередь подразумевает переход системы здравоохранения к обычному режиму работы. В этой связи прорабатывается возможность изменения позиции коронавируса в системе классификации вирусных заболеваний. Он также согласился с прогнозом, что в июне-июле этого года система здравоохранения перейдёт на штатный режим работы, а масочный режим будет отменён. При этом Сон Ён Рэ указал, что резкое смягчение карантинных мер может поставить под удар дома престарелых и другие объекты, относящиеся к группе риска. Поэтому данный момент также учитывается.