АMRO: В этом году рост экономики РК составит 3%

Photo : YONHAP News

Организация макроэкономических исследований АСЕАН плюс три (AMRO) прогнозирует рост южнокорейской экономики в этом году на 3%. Как сообщили в министерстве планирования и финансов, эксперты организации полагают, что таких результатов удастся достичь благодаря увеличению потребления. Прогноз на следующий год составил 2,6%. Средний экономический рост стран-членов АСЕАН+3 составит в этом году 4,7%, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году. Спад объясняется влиянием пандемии коронавируса и ситуацией в Украине. Эксперты AMRO отмечают, что РК, Китай и Сингапур, фиксировавшие значительный подъём экспортной отрасли в 2021 году, столкнутся в этом году с незначительным замедлением темпов роста. Между тем, уровень инфляции в регионе, по их мнению, составит 3,5% из-за сбоев в поставках производственного и продовольственного сырья, а также энергоносителей. Отмечается, что затягивание украинского кризиса приведёт к повышению цен, поскольку большинство стран региона импортируют энергоносители. Возможные риски связывают с появлением новых вариантов коронавируса, сбоем в глобальных цепочках поставок, отказа США от политики количественного смягчения, который происходит намного раньше, чем ожидалось.