Новое правительство РК изменит политику достижения углеродной нейтральности

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Сохранение политики нынешнего правительства по достижению углеродной нейтральности приведёт к значительному повышению стоимости электроэнергии и снижению ВВП страны. В этой связи неизбежно внесение значительных изменений в данную политику. Об этом сообщили 12 апреля в отделе по вопросам климата и энергетики комиссии по приёму президентских полномочий, указав на низкую вероятность реализации политики Мун Чжэ Ина, предусматривающей сокращение на 40% выбросов парниковых газов к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050 году. В комиссии пришли к выводу, что меры по достижению поставленных целей в их нынешнем виде приведут к увеличению нагрузки на население. Накануне Мун Чжэ Ин заявил, что новое правительство должно сохранить основные направления политики углеродной нейтральности. Эксперты подсчитали, что, в случае реализации нынешней политики, ежегодный рост тарифов на электроэнергию до 2050 года составит 4-6%. Это означает, что за указанный период стоимость электроэнергии в РК может вырасти в пять раз. Согласно закрытому докладу Корейского института развития (KDI), подготовленному в 2021 году, нынешняя политика приведёт к сокращению ВВП страны на 0,7% к 2030 году и ещё на 0,5% - к 2050 году. По предварительным данным, в прошлом году выбросы парниковых газов в РК выросли на 4,16% по сравнению с предыдущим годом. Это связано со снижением загруженности АЭС, увеличением производства электроэнергии на угольных и газовых электростанциях. В комиссии сообщили, что с 2010 года темпы роста выбросов парниковых газов постепенно замедлялись, но из-за политики правительства Мун Чжэ Ина по отказу от ядерной энергетики они снова начали расти.