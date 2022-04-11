РК и Израиль наращивают технологическое сотрудничество

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РК и Израиль совместно инвестируют 5 млн 300 тыс. долларов в разработки в сфере робототехники в рамках новой программы сотрудничества Lighthouse. О запуске совместной программы было объявлено на специальной конференции, прошедшей в Тель-Авиве. Программа была инициирована в рамках внесения поправок в двусторонний договор о сотрудничестве в сфере промышленных технологий. Она нацелена на развитие сотрудничества в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Начать планируется с робототехники. Затем сферы взаимодействия будут расширены до области беспилотных автомобилей и водородных технологий. Проект осуществляется в формате 2+2, подразумевающем участие от каждой из сторон по одной компании и одному исследовательскому центру. Фонд поддержки совместных проектов увеличен с 2 млн до 5 млн 300 тыс. долларов.