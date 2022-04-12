Уровень занятости в РК продолжает расти

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По состоянию на конец марта текущего года, численность занятого населения составила в РК 27 млн 754 тыс. человек. Это на 831 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили 13 апреля в Национальном статистическом управлении, рост показателя в годовом исчислении продолжается 13 месяцев подряд. Однако в марте его темпы, которые превышали 1 млн человек в январе и феврале, заметно замедлились. Уровень занятости среди южнокорейцев трудоспособного возраста вырос на 1,6% в годовом исчислении, составив 61,4%. Показатели улучшились в сферах здравоохранения и социальных услуг, в сфере производства и образования. Однако сокращение занятости продолжается в оптовой и розничной торговле. Спад отмечен также в финансовом секторе. На фоне распространения новых вариантов коронавируса Омикрон ухудшились показатели в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса. Число постоянных работников увеличилось на 811 тыс., временных - на 166 тыс. человек. На 172 тыс. сократилось количество подённых рабочих. Рост занятости отмечен во всех возрастных категориях. Среди людей старше 60 лет он оказался наиболее высоким. Количество безработных сократилось на 342 тыс. человек в годовом исчислении, составив 873 тыс. человек. Уровень безработицы снизился на 1,3%, составив 3%.