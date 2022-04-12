РК увеличила свою долю на мировом рынке автомобилей

В прошлом году доля РК на мировом автомобильном рынке составила 7,9%, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году. Об этом говорится в опубликованном 13 апреля докладе Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA). Рост продаж на американском рынке составил 21,6%, благодаря слаженным действиям по решению проблемы нехватки полупроводников. На фоне роста продаж кроссоверов и новых моделей электромобилей незначительное увеличение доли отмечено в Европе. Между тем, в Китае, где сильные позиции сохраняют местные бренды, продажи южнокорейских автомобилей сократились на 25%. Снижение продаж в Китае продолжается четыре года подряд. Лидером мирового рынка являются европейские бренды. Их доля составила 28,6%, что на 2,3% меньше, чем в предыдущем году. Далее следуют японские автопроизводители - 25,6%.