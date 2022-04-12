Космическая программа КНДР представляет опасность для США

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Пхеньян под видом мирной космической программы проводит испытания технологий, предназначенных для баллистических ракет. Об этом говорится в докладе «Вызовы безопасности в космосе 2022», представленного 12 апреля разведывательным управлением министерства обороны США. В документе говорится об угрозе и вызовах, исходящих от Китая, России, Северной Кореи и Ирана. Американские военные сообщают, что Пхеньян в 2020 году провёл многочисленные кибероперации, направленные против оборонной промышленности зарубежных партнёров США. Кроме того, были предприняты попытки нанести вред американской сетевой инфраструктуре. По мнению составителей доклада, одной из потенциальных целей северокорейских хакеров являются космические технологии. Они помогут Пхеньяну в разработке вооружений. По указу северокорейского лидера Ким Чон Ына в январе 2021 года было завершено проектирование разведывательного спутника, который может быть запущен в самом ближайшем будущем,- говорится в докладе. Американская военная разведка полагает, что Пхеньян прилагает усилия для развития космического потенциала, который предусматривает разработку ракеты-носителя и спутника в оперативных целях.