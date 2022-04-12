Хон Нам Ги: У правительства большие достижения на рынке занятости

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Несмотря на сокращение населения и пандемию коронавируса, за последние пять лет при нынешнем правительстве было создано 1 млн 270 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил 13 апреля на своей странице в Facebook вице-премьер РК Хон Нам Ги, комментируя опубликованную в тот же день статистику по занятости. Он написал, что представленные данные указывают на продолжение процесса восстановления рынка труда. Напомнив, что это была последняя статистика действующего правительства по данному вопросу, вице-премьер отметил, что в течение пяти лет власти делали всё возможное для создания качественных рабочих мест. Он добавил, что в феврале этого года уровень занятости достиг рекордной отметки в 68,4%. Среди задач, которые не удалось решить, вице-премьер назвал сложную ситуацию с молодёжью. По его словам, показатели занятости молодых корейцев положительные, но ситуация на местах остаётся сложной. Правительство до последнего дня своей работы будет делать всё возможное для улучшения ситуации с занятостью,- подчеркнул Хон Нам Ги.