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В мире

«Нихон кэйдзай симбун»: Пхеньян готовится к возобновлению ядерных испытаний

Write: 2022-04-13 11:22:02Update: 2022-04-13 14:47:18

«Нихон кэйдзай симбун»: Пхеньян готовится к возобновлению ядерных испытаний

Photo : YONHAP News

Японская газета «Нихон кэйдзай симбун» сообщила о возможной подготовке Пхеньяна к проведению ядерных испытаний. Журналисты пришли к такому выводу по завершении анализа спутниковых снимков от 5 апреля, предоставленных американской компанией Planet Labs. Cпутники зафиксировали наличие мусора, который, как предполагается, был образован вследствие работ по восстановлению туннеля на ядерном полигоне «Пхунгери». Данную точку зрения подтвердил профессор Джефри Луис, специалист в области ядерной физики. По его словам, существует вероятность возобновления Пхеньяном ядерных испытаний. Аналогичное мнение высказал бывший эксперт комитета по санкциям в отношении КНДР при Совбезе ООН Хурукава Кацухиса после анализа спутниковых снимков, сделанных 31 марта. Ранее «Нихон кэйдзай симбун» сообщила о возможном возобновлении ядерных испытаний на объекте, расположенном в уезде Ëнбён-гун в провинции Пхёнан-Пукто. 
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