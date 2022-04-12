38,6% корейцев проголосуют на местных выборах за кандидатов от партии Сила народа

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До местных выборов, намеченных на 1 июня, осталось менее 50 дней. 38,6% южнокорейских избирателей собираются отдать свои голоса за кандидатов от партии Сила народа, 27,1% намерены сделать выбор в пользу представителей Демократической партии Тобуро, а 38,5% пока не определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился по телефону агентством Korea Research по заказу KBS среди тысячи взрослых жителей страны старше 18 лет с 9 по 11 апреля. Прогрессивные силы поддерживают 20,9%, а консервативные силы - 15% опрошенных. Более половины респондентов заявили, что намерены поддержать партию Сила народа ради стабильной работы нового правительства, а 38,4% намерены отдать голоса за кандидатов от Демократической партии Тобуро в целях контроля за работой нового правительства. Желание проголосовать в ходе предстоящих местных выборов за действующих мэров городов и губернаторов провинций выразили 24,3% опрошенных, а за кандидатов, которые ранее не работали в органах власти - 43,4%. В качестве основного критерия при принятии решения о поддержке того или иного кандидата 40% назвали уровень квалификации, 31% - политическую программу и предвыборные обещания, 21,4% - принадлежность к определённой политической партии. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте KBS.