Избранный президент РК продолжает формирование правительства

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК Юн Сок Ёль продолжает формирование правительства. 13 апреля на пресс-конференции он назвал восемь очередных кандидатов в состав кабинета министров. Министром иностранных дел назначен Пак Чин, депутат Национального собрания четырёх созывов, имеющий опыт дипломатической работы. Ранее он возглавлял парламентский комитет по иностранным делам и воссоединению, Корейско-американскую парламентскую ассоциацию. Министром по делам воссоединения назначен Квон Ён Сэ, который тоже является депутатом Национального собрания четырёх созывов. Один из ближайших соратников Юн Сок Ёля, в период правления президента Пак Кын Хе он был послом РК в Китае. Бывший заместитель директора Корейского юридического института, главный прокурор Хан Дон Хун получил пост министра юстиции. Бывший ректор университета иностранных языков Хангук Ким Ин Чхоль назначен министром образования и вице-премьером по социальным вопросам. Министром внутренних дел и безопасности назначен бывший заместитель председателя комиссии по борьбе с коррупцией и гражданским правам Ли Сан Мин, а почётный научный сотрудник Корейского института окружающей среды Хан Хва Чжин - министром экологии. Должность министра морского и рыбного хозяйства получил бывший директор Корейского института океанологии и морских технологий Чо Сын Хван, а министром малого, среднего и венчурного бизнеса назначен депутат Национального собрания Ли Ён. Главой своей администрации избранный президент назначил бывшего начальника управления по политическим вопросам администрации президента Ким Дэ Ги.