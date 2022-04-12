В РК начнётся вакцинация четвёртой дозой препарата от COVID-19

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Эпидемическая ситуация в РК стабильная, но делать положительные выводы пока рано. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, выступая 13 апреля на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам. Он напомнил, что предстоит очередной этап вакцинации. При этом четвёртую дозу вакцины получат в первую очередь пожилые люди, на которых приходится большинство смертей, вызванных COVID-19. Это люди, родившиеся в 1962 году и ранее, которые получили третью дозу вакцины более чем 120 дней назад. 18 апреля начнётся предварительная запись, а 25 апреля – вакцинация. Медицинские работники, а также те, кто работает с представителями категорий особого риска, могут получить четвёртую дозу вакцины через 90 дней после третьей. Четвёртая доза вакцины особо рекомендована пожилым людям старше 80 лет.