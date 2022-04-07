Банк Кореи повысил учётную ставку до 1,5%

Photo : YONHAP News

Банк Кореи повысил учётную ставку на 0,25%, и теперь она составляет 1,5%. Такое решение было принято 14 апреля на заседании комитета по денежно-кредитной политике. С августа прошлого года Банк Кореи трижды повышал ставку. Её последнее повышение произошло в январе этого года. Нынешнее решение было принято из-за растущего инфляционного давления, вызванного длительными перебоями в цепочках поставок, восстановления потребительского спроса, а также роста цен на нефть и другое сырьё. Потребительские цены увеличились в марте на 4,1% по сравнению с прошлым годом, что стало самым быстрым ростом за более чем 10 лет. Южнокорейская экономика восстанавливается после пандемии, благодаря сильному экспорту, но сталкивается с усилением экономической неопределённости внутри страны и за рубежом. Ещё одной причиной повышения ставки стало то, что в марте Федеральная резервная система США впервые с 2018 года повысила свою процентную ставку с целью снижения инфляции. В Банке Кореи не исключают дальнейшего повышения ставки в ближайшие месяцы, чтобы сдержать инфляцию и рост долгов домохозяйств. При этом существуют опасения, что чрезмерное повышение ставки может замедлить экономический рост. Поскольку пост управляющего Банком Кореи остаётся вакантным, на заседании председательствовал один из членов комитета по денежно-кредитной политике Чу Сан Ён.