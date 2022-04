Photo : YONHAP News

Полностью электрический кроссовер Ioniq 5 производства Hyundai Motor получил звание «Всемирный автомобиль года-2022» (World Car of the Year). Об этом сообщили 14 апреля в Hyundai Group. Кроме того, южнокорейский электромобиль стал победителем ещё в двух номинациях. Жюри назвало Ioniq 5 лучшим в категории «Всемирный автомобильный дизайн года» (World Car Design Of The Year) и в новой номинации «Всемирный электромобиль года» (World Electric Vehicle Of The Year). В борьбе за главную номинацию конкурентами Ioniq 5 были седан Ford Mustang Mach-E и внедорожник Kia EV6. В категории «Всемирный электромобиль года» Ioniq 5 обошёл седан Mercedes-Benz EQS и спортивный автомобиль Audi e-tron GT. Звание World Car Awards присваивает жюри из 102 международных автомобильных журналистов из 33 стран.