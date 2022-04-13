Авианосец «Абрахам Линкольн» не угрожает КНДР

Photo : YONHAP News

Отправка атомного авианосца ВМС США «Абрахам Линкольн» (CVN-72) в акваторию Восточного моря не преследует враждебных целей по отношению к КНДР. Об этом сообщили 14 апреля в Командовании Седьмого флота ВМС США, отвечая на вопрос радиостанции «Голос Америки» о том, не является ли появление авианосца в Восточном море предупреждением Пхеньяну. Представитель командования напомнил о поддержке межкорейского диалога. Ранее сообщалось, что «Абрахам Линкольн» участвует в регулярных учениях, проводимых совместно с силами самообороны Японии. Данные манёвры являются подтверждением приверженности США обещаниям об обеспечении безопасности союзников и партнёров, сохранении стабильной ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. На вопрос о том, почему в учениях не принимает участие РК, в командовании заявили, что этот вопрос зависит от решения южнокорейской стороны, а ВМС США готовы к проведению совместных учений со всеми союзниками и партнёрами в регионе.