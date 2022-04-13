В РК усугубляется проблема нехватки трудоспособного населения

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В РК назревает проблема нехватки трудоспособного населения. Об этом говорится в докладе Национального статистического управления, опубликованном 14 апреля. В документе отмечается, что к 2040 году численность трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составит 26 млн 760 тыс. человек или 55,7% всего населения страны. При этом на число граждан в возрасте от 15 до 24 лет составит 2 млн 870 тыс. человек (10,7% населения). В 2020 году их было 5 млн 700 тыс. человек (15,9% населения). Ожидается, что к 2040 году доля людей в возрасте старше 50 лет достигнет 39% населения. В настоящий момент на 100 трудоспособных граждан приходится 39,9 детей и людей преклонного возраста, нуждающихся в уходе. В результате старения общества к 2040 году это соотношение составит 79,5 на 100. В период с 2035 по 2040 год среднегодовое сокращение населения достигнет 0,33%, что вдвое больше, чем сейчас. На этом фоне в РК наблюдается стабильный рост числа иностранных жителей. По прогнозам, их численность вырастет с 1 млн 700 тыс. в 2020 году до 2 млн 160 тыс. в 2040 году. Иностранцы составят 4,3% населения. Общее число постоянно проживающих в стране мигрантов, включая получивших гражданство РК и второе поколение иммигрантов, вырастет в указанный период с 2 млн 180 тыс. до 3 млн 230 тыс. человек, составив 6,4% населения. При этом на детей иммигрантов в 2040 году придётся 9,3% всех детей и подростков страны.