Экспорт в сфере ICT достиг в марте нового рекорда

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Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в марте текущего года 23 млрд 260 млн долларов, что на 33,6% больше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщили 14 апреля в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это месячный рекорд с 1996 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре прошлого года, составив 22 млрд 140 тыс. долларов. Рост превышает 10% в течение года. Импорт составил 12 млрд 860 млн долларов. Профицит торгового баланса в сфере ICT - 10 млрд 400 млн долларов. Поставки за рубеж полупроводников, дисплеев, мобильных телефонов, компьютеров и периферийной техники выросли примерно на 40%. Экспорт полупроводников достиг максимальной отметки в 13 млрд 200 млн долларов. Значительно вырос объём поставок продукции ICT в Китай, Вьетнам, США, Евросоюз и Японию.