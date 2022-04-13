Компании РК столкнулись с проблемами в логистике из-за локдауна в Шанхае

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Несколько южнокорейских грузовых судов задержаны в порту Шанхая из-за строгого локдауна, который власти этого китайского города поддерживают в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19. Несколько судов по той же причине не могут войти в порт. Жёсткие карантинные меры действуют в Шанхае с 28 марта. Прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, жителям 25-миллионного города было предписано оставаться дома. Локдаун, который продолжается уже три недели, беспокоит южнокорейские судоходные компании. Заблокированы также автомобильные и железные дороги, ведущие в порт Шанхая. Около 30% всего грузооборота испытывает логистические проблемы. Локдаун привёл к остановке производства на большей части предприятий города. В этой связи растёт беспокойство среди южнокорейских экспортных компаний, базирующихся в Шанхае, которые оказались вынуждены приостановить работу как из-за проблем с логистикой, так и из-за нехватки запасных частей. Затягивание локдауна может привести к кризису в производственном секторе региона. Южнокорейское правительство отрицает непосредственное влияние ситуации в Шанхае на сферу логистики, одновременно прорабатывая возможность использования других китайских портов, чтобы избежать сбоев в работе экспортно-импортных компаний.