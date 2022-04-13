Комитет СБ ООН освободил от санкций оборудование для производства угольных брикетов

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Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР одобрил освобождение от санкций оборудования для производства угольных брикетов, которое южнокорейские общественные организации направляют в Северную Корею. Как отмечается в сообщении, размещённом 14 апреля на сайте комитета, неправительственная южнокорейская организация «Тёплый Корейский полуостров» подала заявку на исключение из санкций оборудования для производства угольных брикетов. Заявка была рассмотрена и одобрена 5 апреля. Отмечается, что решение принято в целях предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественных воды и пищи, среди жителей Косона северокорейской провинции Канвондо. Угольные брикеты будут применяться для приготовления пищи и кипячения воды. К отправке в КНДР одобрены 173 наименований запчастей, в том числе, конвейерные рамы. Они будут отправлены морем из порта Пусан в порт Вонсан. В организации ожидают, что данная акция позволит помочь 14 тыс. семей в Косоне, Самильпхо и Ончжоне. Освобождение от санкций будет действовать в течение года. Организация «Тёплый Корейский полуостров» основана в 2004 году. Она отправляла угольные брикеты в Кэсон и населённые пункты в районе гор Кымгансан.