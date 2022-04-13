В январе-феврале налоговые поступления выросли на 12 трлн вон

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По данным министерства планирования и финансов РК, опубликованным 14 апреля, с начала января по конец февраля этого года было собрано налогов на сумму 70 трлн вон (57 млрд 184 млн долларов). Это на 12 трлн 200 млрд вон (10 млрд долларов) больше, чем за тот же период прошлого года. В результате за первые два месяца план сбора налогов на 2022 год выполнен на 20,4%. Рост численности занятого населения позволил увеличить налоговые поступления от подоходного налога на 5,5 млрд долларов. Поступления от корпоративного налога выросли на 980 млн долларов. Это связано с тем, что прошлогодние налоговые выплаты малых и средних компаний были разделены, и часть из них внесена в этом году. Сборы налога на добавленную стоимость выросли на 3 млрд долларов. Общий доход государства, включая налоговые поступления и прибыль от финансовых активов, вырос на 7 млрд 300 млн долларов, составив 86 млрд 700 млн долларов. Общие расходы увеличились на 9 млрд 300 млн долларов, составив 99 млрд долларов. Таким образом, зафиксирован бюджетный дефицит в размере 12 млрд 300 млн долларов. Отмечается влияние расходов, связанных с реализацией дополнительных бюджетов.