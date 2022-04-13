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Политика

Избранный президент РК завершил формирование правительства

Write: 2022-04-14 15:20:40Update: 2022-04-14 15:26:48

Избранный президент РК завершил формирование правительства

Photo : YONHAP News

14 апреля избранный президент РК Юн Сок Ёль объявил о двух назначениях в правительстве. Министром продовольствия, сельского и лесного хозяйства назначен Чон Хван Гын, работавший ранее начальником управления развития сельских районов и советником президента по сельскому хозяйству. Бывший генеральный директор Корейского фонда поддержки трудовых ресурсов Ли Чжон Сик назначен министром труда и занятости.  Выступая на пресс-конференции, избранный президент сказал, что Чон Хван Гын - это именно тот человек, который способен не только решить сегодняшние проблемы, но и повысить конкурентоспособность сельского, лесного и рыбного хозяйства, превратив их в отрасли будущего роста. Что касается Ли Чжон Сика, то он способен создать обстановку взаимного уважения между работниками и администрацией. Теперь 18 должностей в правительстве заполнены. В соответствии с законом, все члены правительства должны пройти парламентские слушания, но утверждение требуется только премьер-министру. 
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