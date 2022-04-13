Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

С 18 апреля в РК отменяются меры социального дистанцирования

Write: 2022-04-15 10:29:55Update: 2022-04-15 16:49:01

С 18 апреля в РК отменяются меры социального дистанцирования

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение отменить с 18 апреля действующие меры социального дистанцирования. Об этом сообщил 15 апреля премьер-министр РК Ким Бу Гём. Таким образом, снимаются ограничения на время работы общественных объектов, а также на допустимое количество участников личных встреч. С 25 апреля будет снят запрет на употребление пищи в кинотеатрах и других общественных объектах. Масочный режим пока решено сохранить. С конца мая будет полностью отменён семидневный обязательный карантин для пациентов с COVID-19. Принято также решение перевести COVID-19 с первого на второй уровень в списке инфекционных заболеваний, что позволит пациентам получать лечение во всех медицинских учреждениях. При въезде в РК из-за границы нужно будет сдать только один тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) в день прибытия. При этом сохраняется необходимость предъявления при въезде отрицательного результата теста, сделанного в течение 48 часов до вылета в РК. Все вакцинированные при въезде в РК будут освобождены от семидневного карантина.

Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >