С 18 апреля в РК отменяются меры социального дистанцирования

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Правительство РК приняло решение отменить с 18 апреля действующие меры социального дистанцирования. Об этом сообщил 15 апреля премьер-министр РК Ким Бу Гём. Таким образом, снимаются ограничения на время работы общественных объектов, а также на допустимое количество участников личных встреч. С 25 апреля будет снят запрет на употребление пищи в кинотеатрах и других общественных объектах. Масочный режим пока решено сохранить. С конца мая будет полностью отменён семидневный обязательный карантин для пациентов с COVID-19. Принято также решение перевести COVID-19 с первого на второй уровень в списке инфекционных заболеваний, что позволит пациентам получать лечение во всех медицинских учреждениях. При въезде в РК из-за границы нужно будет сдать только один тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) в день прибытия. При этом сохраняется необходимость предъявления при въезде отрицательного результата теста, сделанного в течение 48 часов до вылета в РК. Все вакцинированные при въезде в РК будут освобождены от семидневного карантина.