Внешние факторы сдерживают темпы восстановления экономики РК

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В РК наблюдается улучшение ситуации в экспортной отрасли и на рынке труда, однако распространение новых штаммов COVID-19 и затягивание украинского кризиса вызывают опасения по поводу замедления темпов восстановления внутреннего рынка и роста потребительских цен. Об этом говорится в докладе министерства планирования и финансов, представленном 15 апреля. В марте экспорт вырос на 18,2% в годовом исчислении, в основном за счёт поставок полупроводников и нефтепродуктов. Объём производства в обрабатывающей промышленности вырос за тот же период на 0,6%, а розничные продажи - на 0,1%. Производство в сфере услуг сократилось на 0,3%. Отмечено сокращение инвестиций в производственные мощности и в сфере строительства. Потребительские цены в марте выросли на 4,1%. В правительстве сообщают, что в мире появляется всё больше факторов риска. Это сбои в цепочках поставок, рост инфляции, локдаун в крупных городах Китая, изменение денежно-кредитной политики крупнейшими странами и другие.