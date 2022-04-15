Половина жителей РК положительно оценивают деятельность Юн Сок Ёля

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50% южнокорейцев считают, что избранный президент РК Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. На это указывают результаты опроса, проведённого с 12 по 14 апреля агентством Gallup Korea среди тысячи взрослых жителей страны. Отрицательный ответ дали 42%. Агентство проводит опрос на данную тему впервые. Среди причин положительной оценки деятельности избранного главы государства респонденты отметили выполнение предвыборных обещаний и кадровую политику. Также были названы перенос администрации президента, поддержание диалога с народом, активная деятельность и решимость. Респонденты, давшие отрицательную оценку, объяснили своё мнение недовольством переносом администрации главы государства, кадровой политикой, односторонностью действий, недостаточным диалогом с народом. 57% опрошенных считают, что Юн Сок Ёль хорошо проявит себя на посту президента. Отрицательный ответ дали 37%. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 39%, а ведущей оппозиционной партии Сила народа – 40%. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Подробности – на сайте Центральной избирательной комиссии.