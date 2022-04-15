Япония продолжает распространять дезинформацию об островах Токто

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МИД Японии несколько лет распространял свою позицию по южнокорейским островам Токто в Восточном море через доменный адрес Токто.com, в котором Токто указано корейскими буквами (독도.com). При этом в Японии эти острова, на которые Токио постоянно высказывает свои территориальные притязания, называют Такэсима. Таким образом, если написать в окне поиска 독도.com, то появляется ссылка на страницу, посвящённую островам, на сайте МИД Японии. Там изложена традиционная позиция Токио о том, что Токто - это исконно японские территории, незаконно занятые РК. Также там представлены видеоматериалы аналогичного содержания на 12-ти языках, включая корейский. То есть, японский МИД вводил в заблуждение людей, интересовавшихся южнокорейскими островами. В МИД Японии, между тем, сообщают, что не имеют к этой ситуации никакого отношения.