В РК состоится 12-й Международный детский марафон

Photo : YONHAP News

С 5 по 7 мая в РК пройдёт 12-й Международный детский марафон. По данным благотворительной организации «Спасите детей», опубликованным 15 апреля, заявки на участие в мероприятии подали более 10 тыс. человек. Впервые марафон прошёл в 2011 году в Сеуле. Тогда в нём приняли участие около 3 тыс. человек. С 2017 года он проводится в других городах страны. С 2020 года мероприятие проходит в бесконтактном формате Run+Untact. Три года подряд количество участников превышает 10 тыс. человек. В рамках формата Run+Untact участники могут пробежать определённую дистанцию в любое время, подтвердив данный факт онлайн. В этом году забег будет проходить в 9 городах - Сеуле, Пучхоне провинции Кёнгидо, Тэчжоне, Чончжу провинции Чолла-Пукто, Начжу провинции Чолла-Намдо, Тэгу, Ульсане, Пусане и Кимхэ провинции Кёнсан-Намдо. Там будут размещены офлайн пункты, где можно сделать памятное фото и принять участие в различных акциях. Марафон подготовлен организацией «Спасите детей», новостным агентством Yonhap, администрацией Чончжу и Кимхэ при поддержке Hyundai Motor. Целью мероприятия является сбор средств для борьбы с детской бедностью. Все собранные деньги пойдут на поддержку малых народов Вьетнама.