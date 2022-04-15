Качество жизни одиноких корейцев ниже, чем в больших семьях

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Качество жизни домохозяйств, состоящих из одного человека, гораздо ниже по сравнению с семьями из нескольких человек. На это указывают представленные 15 апреля результаты исследования, проведённого группой учёных под руководством профессора Сон У Сона из Сеульской больницы Асан. Учёные проанализировали данные о более чем 17 тыс. человек за период с 2016 по 2018 год. Доли мужчин и женщин, проживающих в одиночку, оказалась практически равными. 48% домохозяйств пришлись на людей в возрасте старше 65 лет. При оценке качества жизни учёные руководствовались пятью критериями – физическое состояние, уход за собой, повседневная деятельность, дискомфорт и проблемы со здоровьем, психологическое состояние. У домохозяйств, состоящих из одного человека, по всем показателям были выявлены результаты, вызывающие озабоченность. У мужчин вероятность снижения качества жизни в связи с одиночеством оказалась выше, чем у женщин. Это связано с относительной неприспособленностью корейских мужчин к ведению домашнего хозяйства и уходу за собой. Среди одиноких женщин отмечается уязвимость по вопросам отдыха и досуга. Результаты исследования указывают на необходимость принятия мер поддержки одиноких в вопросе поддержания здоровья, учитывая постоянный рост их доли в обществе.