17 апреля число новых случаев COVID-19 минимальное с 9 февраля

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 апреля в стране зарегистрированы 47.743 новых случая COVID-19. Это минимальное число заражённых с 9 февраля, когда началось распространение варианта вируса Омикрон. Общее число заражённых с начала пандемии приблизилось к 16,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 850 человек, что на 43 человека меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 132 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 21.224 человека. Коэффициент смертности 0,13%. С 18 апреля в РК снято большинство ограничений, связанных с коронавирусом, что стало важным шагом на пути к возвращению к обычной повседневной жизни.