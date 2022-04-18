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В Корее

17 апреля число новых случаев COVID-19 минимальное с 9 февраля

Write: 2022-04-18 10:31:51Update: 2022-04-18 10:41:08

17 апреля число новых случаев COVID-19 минимальное с 9 февраля

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 апреля в стране зарегистрированы 47.743 новых случая COVID-19. Это минимальное число заражённых с 9 февраля, когда началось распространение варианта вируса Омикрон. Общее число заражённых с начала пандемии приблизилось к 16,5 млн человек. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 850 человек, что на 43 человека меньше,  чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 132 человека. Общее число умерших от коронавируса и его последствий - 21.224 человека. Коэффициент смертности 0,13%. С 18 апреля в РК снято большинство ограничений, связанных с коронавирусом, что стало важным шагом на пути к возвращению к обычной повседневной жизни. 
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