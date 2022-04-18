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Политика

Малайзия поддержала заявку РК на присоединение к CPTPP

Write: 2022-04-18 10:54:25Update: 2022-04-18 10:58:51

Малайзия поддержала заявку РК на присоединение к CPTPP

Photo : YONHAP News

Малайзия поддерживает заявку РК на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP). Об этом министр международной торговли и промышленности Малайзии Мохамед Азмин Али сообщил представителю РК на торговых переговорах Ё Хан Гу в ходе видеовстречи, состоявшейся 18 апреля. Малазийский министр приветствовал заявку Сеула и поделился опытом ратификации соглашения,- говорится в сообщении министерства промышленности, торговли и энергетики РК. В ходе встречи стороны обменялись мнениями об Индо-Тихоокеанской экономической программе, которую США стремятся запустить в азиатском регионе на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества. В CPTPP участвуют 11 стран, включая Малайзию, Австралию, Японию, Канаду, Мексику и Вьетнам. На их долю приходится около 15% мировой торговли. 
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