Исполнилась восьмая годовщина трагедии парома «Сэволь»

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16 апреля исполнилось восемь лет с момента трагедии, произошедшей недалеко от юго-западного побережья Корейского полуострова. Катастрофа парома «Сэволь» унесла жизни более чем трёхсот человек. В ознаменование трагической даты в РК прошли памятные церемонии. Одна из них состоялась в Инчхоне, откуда паром «Сэволь» отправился в свой последний рейс на остров Чечжудо. Ещё одна церемония была организована на палубе судна в открытом море, где произошла трагедия. В ней приняли участие родственники погибших. В тот же день памятная церемония прошла в городе Ансане провинции Кёнгидо, где находится школа Танвон высшей ступени. В ней учились большинство погибших в результате катастрофы. Выступая на церемонии, премьер-министр РК Ким Бу Гём принёс извинения за то, что правительство не смогло предотвратить катастрофу. «Правительство РК не смогло защищать жизнь граждан страны» - сказал Ким Бу Гём. Президент РК Мун Чжэ Ин в очередной раз призвал продолжить усилия по установлению причин затопления парома «Сэволь» в 2014 году. «Причины гибели парома «Сэволь» до сих пор не выявлены», — написал Мун Чжэ Ин в своих аккаунтах в социальных сетях по случаю восьмой годовщины инцидента. Он добавил, что раскрытие правды о катастрофе необходимо для создания основ безопасности страны. Избранный президент Юн Сок Ёль подчеркнул, что лучшая дань памяти о жертвах катастрофы – сделать РК безопасной страной. Паром «Сэволь» затонул 16 апреля 2014 года к юго-западу от острова Чиндо по пути из порта Инчхон на остров Чечжудо. На борту находилось 476 пассажиров и членов экипажа. 304 человека погибли. Большинство пассажиров составляли школьники и учителя школы высшей ступени «Танвон». Пять человек продолжают числиться пропавшими без вести.