Новое правительство РК проявит «сбалансированный» подход к Северу

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Новая администрация РК будет проявлять «сбалансированный» подход к Северной Корее, «основанный на здравом смысле». Об этом заявил 18 апреля кандидат на пост министра иностранных дел Пак Чин. «Правительство приложит усилия для денуклеаризации Северной Кореи, установления мира и стабильности на Корейском полуострове, сочетая данную политику с давлением и убеждением,- добавил он. Пак Чин дал понять, что северокорейская политика уходящего президента Мун Чжэ Ина продолжена не будет. «Она исчерпала свои возможности, и теперь невозможно предотвратить продолжающиеся провокации Северной Кореи только с помощью политики примирения»,- сказал Пак Чин. Он напомнил, что новое правительство будет стремиться укреплять отношения между РК и США, превращая их во «всеобъемлющий и стратегический альянс».