Автостраховщики в 2021 году получили прибыль

Южнокорейские страховщики автомобилей впервые за четыре года получили прибыль, благодаря снижению уровня убытков, вызванному пандемией, росту страховых премий и числа подписчиков. Согласно данным комитета финансового контроля, опубликованным 18 апреля совокупный операционный доход 12 автостраховщиков в прошлом году составил 398 млрд 100 млн вон (323 млн 700 тыс. долларов). По состоянию на конец прошлого года, размер отрасли автострахования вырос до 20 трлн 280 млрд вон с точки зрения первоначальных премий, что на 3,7% больше, чем годом ранее. Впервые размер рынка превысил 20 трлн вон. Комитет финансового контроля будет внимательно следить за рынком автострахования, ожидая, что количество несчастных случаев может увеличиться, поскольку большинство карантинных ограничений сняты, что позволит людям активнее проводить время на свежем воздухе.