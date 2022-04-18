Партия Сила народа и Народная партия объединились

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18 апреля основная оппозиционная партия Сила народа и небольшая оппозиционная Народная партия объединились. Две партии одобрили слияние на заседаниях своих высших советов, и совместно выдвинут кандидатов на местные выборы, которые состоятся 1 июня. Объединение двух партий было частью договорённостей, достигнутых между Юн Сок Ёлем из партии Сила народа и Ан Чхоль Су, лидером Народной партии. Ан Чхоль Су выбыл из президентской гонки всего за несколько дней до президентских выборов, чтобы поддержать Юн Сок Ёля. Народная партия была основана Ан Чхоль Су в феврале 2020 года. Объединённая партия сохранит название Сила народа. Трое депутатов Национального собрания от Народной партии - Квон Ын Хи, Ли Тхэ Гю и Чхве Ён Сук - теперь относятся к партии Сила народа, у которых теперь 113 депутатов в Национальном собрании.